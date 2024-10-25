Михаил Бештоев - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Бештоев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Бештоев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.10.2024
|1' - 86'
|Урал (мол)
|4:2
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2024
|1' -86'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|4:2
|Балтика (мол) (Калининград)