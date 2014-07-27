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    Николай Вечурко - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Николай
    Отчество Владимирович
    Фамилия Вечурко
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июня 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2014 Был в запасе Шахтер (Донецк) 4:1 Говерла (Ужгород)
    22.11.2014 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:1 Говерла (Ужгород)
    18.10.2014 77' -90' Говерла (Ужгород) 0:4 Динамо (Киев)
    21.09.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:0 Черноморец (Одесса)
    14.09.2014 85' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    02.08.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.07.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:2 Карпаты (Львов)
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