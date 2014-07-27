Николай Вечурко - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Вечурко
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Имя
|Николай
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Вечурко
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2014
|77' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Динамо (Киев)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|14.09.2014
|85' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|02.08.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.07.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)