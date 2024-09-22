Томас Паласиос - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Паласиос
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|196
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Паласиос
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.10.2024
|Был в запасе
|Рома
|0:1
|Интер
|Италия. Серия А, 8 тур
|05.10.2024
|Был в запасе
|Интер
|3:2
|Торино
|Италия. Серия А, 7 тур
|28.09.2024
|Был в запасе
|Удинезе
|2:3
|Интер
|Италия. Серия А, 6 тур
|22.09.2024
|Был в запасе
|Интер
|1:2
|Милан
|Италия. Серия А, 5 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч