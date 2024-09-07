Топи Кескинен - статистика
#81 | Нападающий
|Имя
|Топи
|Фамилия
|Кескинен
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 марта 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Топи
|Фамилия
|Кескинен
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 марта 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.10.2024
|1' - 90'
|Селтик
|2:2
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
|13.10.2024
|1' - 90'
|Финляндия
|1:3
|Англия
|Лига наций, 4 тур
|10.10.2024
|1' - 90'
|Финляндия
|1:2
|Ирландия
|Лига наций, 3 тур
|06.10.2024
|1' - 90'
|Абердин
|3:2
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
|28.09.2024
|1' - 90'
|Данди
|1:2
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 6 тур