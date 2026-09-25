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Колумбия. Примера А
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Атлетико Насьональ
Andrés Román
Статистика
Andrés Román - статистика
Атлетико Насьональ
#6 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Атлетико Насьональ
1 : 1
25.09.2026
Мильонариос
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 13 тур
Интернасьонал де Богота
2 : 3
17.09.2026
Атлетико Насьональ
71' - 90'
89'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
14.09.2026
Агилас Дорадас
1' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колумбия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Канада
0 : 0
15.10.2025
Колумбия
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 4
12.10.2025
Колумбия
Был в запасе
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