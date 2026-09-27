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МЛС 2026
Команды
Атланта Юнайтед
Люк Бреннан
Статистика
€ 400 тыс
Люк Бреннан - статистика
Атланта Юнайтед
24 февраля 2005 (21), Атланта
#20 | Полузащитник
180 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
43'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
87' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
64' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Молодежный чемпионат мира 2025
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
43'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
87' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
64' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
77' - 62'
72'
78'
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
20.08.2026
Атланта Юнайтед
64' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
02.08.2026
Атланта Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 1
26.07.2026
Атланта Юнайтед
60' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Шарлотт
2 : 2
23.07.2026
Атланта Юнайтед
82' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 83'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 60'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
71' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
76' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 59'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
23.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
79' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
08.03.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
2 : 0
01.03.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 0
22.02.2026
Атланта Юнайтед
84' - 90'
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