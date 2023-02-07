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Александр Эссвайн
Статистика
Александр Эссвайн - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1990 (36), Вормс
#35 | Полузащитник
183 см | 85 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зандхаузен
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, 1/8 финала
Зандхаузен
0 : 2
07.02.2023
Фрайбург
1' - 89'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Зандхаузен
3 : 2
19.10.2022
Карлсруэ
1' - 89'
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