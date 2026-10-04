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МЛС 2026
Команды
Чикаго Файр
Puso Dithejane
Статистика
Puso Dithejane - статистика
Чикаго Файр
#12 | Полузащитник
ЮАР
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
1' - 77'
51'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
68' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 55'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
56' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
ЮАР. Премьершип 2025/2026
ЮАР. Премьершип 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
18
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
68' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 55'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
56' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 66'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
63' - 90'
82'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
4'
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
60' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
74' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
71' - 90'
80'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
63' - 90'
67'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
74' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
68' - 90'
89'
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
62' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
62' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
5 : 0
26.04.2026
Канзаc Сити
1' - 61'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
3 : 3
19.04.2026
Чикаго Файр
84' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
89' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.03.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
22.02.2026
Чикаго Файр
88' - 90'
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