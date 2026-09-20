Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Нигерия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Виборг
Hjalte Bidstrup
Статистика
Hjalte Bidstrup - статистика
Виборг
#26 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
1' - 70'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
1' - 63'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виборг
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
1' - 70'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
1' - 63'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
1' - 79'
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
2 : 3
28.08.2026
Виборг
68' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
4 : 0
23.08.2026
Копенгаген
76' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
0 : 0
07.08.2026
Виборг
78' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 0
02.08.2026
Виборг
Был в запасе
Главные новости
Сын Юрана думал о смене фамилии
00:28
Карпин назвал самое ценное качество нынешней сборной России
00:12
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:41
3
«Спартак» потратит 25+ миллионов на новый контракт Барко
Вчера, 23:29
1
Барко мог бесплатно уйти из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 22:58
7
Список финалистов премии Golden Boy-2026
Вчера, 22:53
2
Мостовой рассказал о своем влиянии на продление контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 22:41
2
Сборная России лишилась еще одного защитника
Вчера, 22:30
Стало известно, почему «Спартак» так долго не мог продлить контракт с Барко
Вчера, 21:43
3
Тренер Нигерии: «Клубы не очень хотят отпускать игроков в Россию»
Вчера, 21:13
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+