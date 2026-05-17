Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

R. Muirhead - статистика

Ливингстон
#9
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
32
4/-2
4
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Ливингстон
1 : 4
17.05.2026
Килмарнок
1' - 56'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
12.05.2026
Ливингстон
1' - 76'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Данди
3 : 0
09.05.2026
Ливингстон
64' - 90'
75'
75'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Ливингстон
2 : 2
01.05.2026
Абердин
71' - 90'
78'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Сент-Миррен
0 : 2
25.04.2026
Ливингстон
64' - 90'
71'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
11.04.2026
Ливингстон
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Ливингстон
2 : 2
05.04.2026
Хартс
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Килмарнок
2 : 0
21.03.2026
Ливингстон
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хиберниан
0 : 0
14.03.2026
Ливингстон
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
1 : 1
28.02.2026
Сент-Миррен
1' - 69'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Ливингстон
2 : 2
22.02.2026
Рейнджерс
1' - 72'
14'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Данди
2 : 2
14.02.2026
Ливингстон
1' - 79'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
2 : 1
11.02.2026
Ливингстон
1' - 72'
57'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
1 : 2
04.02.2026
Фалкирк
1' - 90'
59'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Ливингстон
0 : 2
31.01.2026
Мазервелл
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Абердин
6 : 2
24.01.2026
Ливингстон
1' - 65'
31'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 1
20.01.2026
Сент-Миррен
1' - 82'
56'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 1
10.01.2026
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
03.01.2026
Ливингстон
83' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 3
30.12.2025
Данди Юнайтед
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Ливингстон
2 : 4
27.12.2025
Селтик
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
1 : 0
20.12.2025
Ливингстон
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Ливингстон
2 : 2
13.12.2025
Данди
87' - 90'
88'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Мазервелл
3 : 0
06.12.2025
Ливингстон
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Ливингстон
0 : 1
30.11.2025
Абердин
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Рейнджерс
2 : 1
22.11.2025
Ливингстон
73' - 90'
85'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
1 : 1
08.11.2025
Ливингстон
68' - 90'
69'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 2
01.11.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Ливингстон
1 : 2
25.10.2025
Мазервелл
1' - 59'
58'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Хиберниан
4 : 0
18.10.2025
Ливингстон
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.10.2025
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
1 : 2
28.09.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди
3 : 2
20.09.2025
Ливингстон
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
0 : 0
13.09.2025
Ливингстон
1' - 80'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 2
30.08.2025
Хартс
1' - 81'
75'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
3 : 0
23.08.2025
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
1' - 67'
18, 55'
55'
44'
Главные новости
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
1
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
2
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
1
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+