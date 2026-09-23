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Сьенсиано
Cristian Souza
Статистика
Cristian Souza - статистика
Сьенсиано
#7 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 9 тур
АДТ
2 : 1
23.09.2026
Сьенсиано
1' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Монтевидео Сити Торке
3 : 0
18.09.2026
Сьенсиано
1' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сьенсиано
2 : 0
11.09.2026
Монтевидео Сити Торке
1' - 80'
29'
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Перу. Лига 1 2026
Копа Судамерикана 2025
Перу. Лига 1 2025
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
14
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Ивердон
0 : 1
14.12.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
3 : 1
07.12.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 3
01.12.2024
Сьон
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
23.11.2024
Сьон
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
4 : 2
10.11.2024
Люцерн
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
02.11.2024
Сьон
1' - 60'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Сьон
0 : 2
30.10.2024
Цюрих
63' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
2 : 2
27.10.2024
Санкт-Галлен
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
3 : 0
19.10.2024
Сьон
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
05.10.2024
Ивердон
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 0
10.08.2024
Винтертур
46' - 90'
50'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
1 : 0
03.08.2024
Сьон
65' - 90'
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