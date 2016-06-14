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Альваро Гонсалес
Статистика
Альваро Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
29 октября 1984 (41), Монтевидео
#15 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Уругвай | Италия
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Статистика по турнирам
Кубок Америки 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Кубок Америки 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
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Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уругвай
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 3 тур
Уругвай
3 : 0
14.06.2016
Ямайка
1' - 81'
Кубок Америки, 2 тур
Уругвай
0 : 1
10.06.2016
Венесуэла
1' - 80'
Кубок Америки, 1 тур
Мексика
3 : 1
06.06.2016
Уругвай
45' - 90'
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