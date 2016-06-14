Статистика по турнирам

Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Кубок Америки 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011