Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011