Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Никита Васильев - статистика

Нефтехимик
14 декабря 2006 (19), Казань
#96 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Чертаново
1 : 1
09.09.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
1' - 64'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дружба
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Дружба
1 : 2
08.08.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
1 : 3
25.07.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
1' - 90'
15'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Ангушт
0 : 1
23.05.2026
Дружба
1' - 58'
50'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Дружба
3 : 2
16.05.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
08.05.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
0 : 0
02.05.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Победа
0 : 1
25.04.2026
Дружба
1' - 90'
Главные новости
Юран – о неизвестных иностранных тренерах: «Бац – и уже «Спартак» тренирует»
18:53
Стало известно, почему Роналду может вернуться в сборную Португалии
18:34
При Федуне игроки попадали в «Спартак» в обход скаутской службы
18:23
2
Пономарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
17:53
Зидан сказал, что думает о Роналду
17:23
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил клуб Первой лиги
17:11
1
Глебов: «Хочется верить, что Россия может играть на равных с Испанией и Францией»
16:20
12
Кержаков рассказал, чем его раздражал Акинфеев
15:28
3
Комментаторов РПЛ сравнили с мухами на выключателе
15:19
11
Названы условия контракта Альбы с «Родиной»
15:00
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+