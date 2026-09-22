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Аргентина. Примера
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Эстудиантес
Eros Mancuso
Статистика
Eros Mancuso - статистика
Эстудиантес
#40 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Ланус
2 : 1
22.09.2026
Эстудиантес
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Эстудиантес
2 : 1
12.09.2026
Платенсе
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
1' - 90'
4'
86'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2025
Кубок Либертадорес 2025
Бразилия. Серия А 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
30
1
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
1' - 90'
40'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
1' - 90'
30'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
1 : 1
01.11.2025
Форталеза
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 0
26.10.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крузейро
1 : 0
19.10.2025
Форталеза
1' - 90'
35'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
44'
19'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
1' - 90'
31'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 1
01.09.2025
Форталеза
1' - 90'
48'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
0 : 1
25.08.2025
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
2 : 1
16.08.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 5
10.08.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
1 : 1
03.08.2025
Форталеза
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 1
30.07.2025
Форталеза
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
27.07.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
1 : 1
19.07.2025
Баия
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 3
13.06.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Фламенго
5 : 0
02.06.2025
Форталеза
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
0 : 2
26.05.2025
Крузейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
3 : 0
18.05.2025
Форталеза
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
0 : 0
03.05.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
1 : 2
21.04.2025
Палмейрас
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
2 : 1
17.04.2025
Форталеза
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 0
14.04.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Мирассол
1 : 1
07.04.2025
Форталеза
1' - 66'
45'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
2 : 0
30.03.2025
Флуминенсе
Был в запасе
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