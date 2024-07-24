Боян Матич - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Матич
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови-Бечей
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 1991 (32 года)
|Рост
|191
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Матич
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови-Бечей
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 1991 (32 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -64'
|Дечич (Тузи)
|2:2
(3:4)п
|ХИК (Хельсинки)
|08.08.2024
|1' -76'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Дечич (Тузи)
|24.07.2024
|1' -61'
|Динамо Бт (Батуми)
|0:2
|Дечич (Тузи)