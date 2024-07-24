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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Бт - Дечич
Динамо Бт - Дечич: обзор матча 24 июля 2024
Динамо Бт
24.07.2024, среда, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Дечич
62'
I. Camaj
66'
I. Camaj
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бт - Дечич
Желтая карточка
А. Сантос
90'
+9
Замена
Н. Мали
️️️️
Р. Читеишвили
76'
74'
Желтая карточка
I. Camaj
66'
ГОЛ! 0:2!
I. Camaj
62'
ГОЛ! 0:1!
I. Camaj
Пас отдал
L. Malesevic
61'
Замена
I. Camaj
️️️️
Б. Матич
31'
Желтая карточка
L. Malesevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бт
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
25
Вандерсон
ЛЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
35
Реваз Читеишвили
ПЗ
5
Алеф Сантос
ОП
29
Жеан Виктор
ЦП
7
Оноре Гомис
ПВ
7
Паата Гудушаури
ПВ
11
Жален Блеса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Демченко
Дечич
44
Стефан Милич
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Джонатан Дресай
ПЗ
23
Петар Секулович
ЦП
6
L. Malesevic
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Динамо Бт
23
Лука Харатишвили
ВР
2
Николоз Мали
ПЗ
19
Уэрди Мара
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
Дечич
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
12
A. Masovic
ЦП
15
Петер Люльджурай
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
9
I. Camaj
ЦФ
3-3-1-2-1
7
Мамучашвили
23
Кобахидзе
31
Харабадзе
25
Вандерсон
5
Сантос
35
Читеишвили
29
Виктор
7
Гомис
7
Гудушаури
11
Блеса
3-1-5
22
Дресай
5
Томашевич
44
Милич
23
Секулович
6
50
Матич
77
10
8
35
Читеишвили
2
Мали
2
Мали
35
Читеишвили
50
Матич
9
9
50
Матич
Остались в запасе
Динамо Бт
Дечич
23
Лука Харатишвили
ВР
19
Уэрди Мара
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
Главный тренер
Андрей Демченко
12
A. Masovic
ЦП
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
Главный тренер
Владимир Янкович
Остались в запасе
23
Лука Харатишвили
ВР
19
Уэрди Мара
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
Остались в запасе
12
A. Masovic
ЦП
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
Главный тренер
Андрей Демченко
Главный тренер
Владимир Янкович
Статистика матча Динамо Бт - Дечич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
2 : 0
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Sayat Karabaev, Kazakhstan
Стадион:
Батуми Арена
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