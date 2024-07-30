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Лига конференций 2026/2027
Дечич - Динамо Бт
Дечич - Динамо Бт: обзор матча 30 июля 2024
Дечич
30.07.2024, вторник, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Динамо Бт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дечич - Динамо Бт
Замена
A. Masovic
️️️️
I. Camaj
82'
Желтая карточка
L. Malesevic
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дечич
77
Igor Nikić
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
22
Джонатан Дресай
ПЗ
23
Петар Секулович
ЦП
34
Иан Пулео
ЦП
6
L. Malesevic
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
9
I. Camaj
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Динамо Бт
41
Ricardo Silva
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
25
Вандерсон
ЛЗ
2
Николоз Мали
ПЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
5
Алеф Сантос
ОП
29
Жеан Виктор
ЦП
7
Паата Гудушаури
ПВ
7
Оноре Гомис
ПВ
11
Жален Блеса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Демченко
Дечич
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
12
A. Masovic
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
55
Anel Asović
ЦФ
Динамо Бт
1
Mate Turmanidze
ВР
23
Лука Харатишвили
ВР
35
Реваз Читеишвили
ПЗ
9
David Mujiri
ЦП
19
Уэрди Мара
ЦП
22
Davit Inaishvili
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
40
Dito Pachulia
ЦФ
3-2-5
77
5
Томашевич
44
Милич
22
Дресай
23
Секулович
34
Пулео
10
9
77
8
6
3-3-1-2-1
41
2
Мали
23
Кобахидзе
31
Харабадзе
7
Мамучашвили
5
Сантос
25
Вандерсон
29
Виктор
7
Гомис
7
Гудушаури
11
Блеса
9
12
12
9
Остались в запасе
Дечич
Динамо Бт
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
55
Anel Asović
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
1
Mate Turmanidze
ВР
23
Лука Харатишвили
ВР
35
Реваз Читеишвили
ПЗ
9
David Mujiri
ЦП
19
Уэрди Мара
ЦП
22
Davit Inaishvili
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
40
Dito Pachulia
ЦФ
Главный тренер
Андрей Демченко
Остались в запасе
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
55
Anel Asović
ЦФ
Остались в запасе
1
Mate Turmanidze
ВР
23
Лука Харатишвили
ВР
35
Реваз Читеишвили
ПЗ
9
David Mujiri
ЦП
19
Уэрди Мара
ЦП
22
Davit Inaishvili
ЦП
31
Реваз Инигия
ПВ
26
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
40
Dito Pachulia
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Главный тренер
Андрей Демченко
Статистика матча Дечич - Динамо Бт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
2 : 0
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Информация о матче
Главный судья:
Jason Barcelo, Gibraltar
Стадион:
Stadion Tuško Polje, Podgorica
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