Хулио Гонсалес - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Хулио
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Пумас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 апреля 1991 (33 года)
|Рост
|182
|Имя
|Хулио
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Пумас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 апреля 1991 (33 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.06.2024
|1' - 90'
|Венесуэла
|1:0
|Мексика
|Кубок Америки, 2 тур
|23.06.2024
|1' - 90'
|Мексика
|1:0
|Ямайка
|Кубок Америки, 1 тур
|09.06.2024
|1' - 90'
|Мексика
|2:3
|Бразилия
|Товарищеские матчи. Сборные
|06.06.2024
|Был в запасе
|Мексика
|0:4
|Уругвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|01.06.2024
|1' - 90'
|Мексика
|1:0
|Боливия
|Товарищеские матчи. Сборные