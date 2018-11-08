Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Лига 1 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Emirates Cup 2011 Лига Европы 2011/2012 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008