Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Милан Бишевац
Статистика
Милан Бишевац - статистика
Завершил карьеру
31 августа 1983 (43)
#4 | Защитник
186 см | 81 кг
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Emirates Cup 2011
Лига Европы 2011/2012
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дюделанж
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Олимпиакос
5 : 1
08.11.2018
Дюделанж
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Дюделанж
0 : 2
25.10.2018
Олимпиакос
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ЧФР Клуж
2 : 3
30.08.2018
Дюделанж
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Дюделанж
2 : 0
23.08.2018
ЧФР Клуж
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Дюделанж
2 : 2
16.08.2018
Легия
Был в запасе
Главные новости
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
3
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
2
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
9
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
6
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+