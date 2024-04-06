Егор Титов - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Титов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Титов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур