Константин Тарнолицкий - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Константин
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Тарнолицкий
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 2006 (17 лет)
|Имя
|Константин
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Тарнолицкий
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 80'
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -80'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)