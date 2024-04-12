Муслим Набиев - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Муслим
|Отчество
|Ширасланович
|Фамилия
|Набиев
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2006 (17 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Муслим
|Отчество
|Ширасланович
|Фамилия
|Набиев
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2006 (17 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 68'
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 60'
|Балтика (мол)
|3:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|43' 61'
|12.04.2024
|1' - 62'
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -68'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|1' -60'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|43' 61'
|12.04.2024
|1' -62'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)