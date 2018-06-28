Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Кубок УЕФА 2008/2009