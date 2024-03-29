Владислав Мошкин - статистика
#49 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мошкин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2005 (19 лет)
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мошкин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|1' - 34'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|1' -34'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|29.03.2024
|1' -70'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)