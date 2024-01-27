Софьян Сиди Али - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Софьян
|Фамилия
|Сиди Али
|Команда
|Марсель
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гап
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Софьян
|Фамилия
|Сиди Али
|Команда
|Марсель
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гап
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|Был в запасе
|Тулуза
|2:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 30 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Лилль
|3:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Марсель (Марсель)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|09.02.2024
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Метц (Метц)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|27.01.2024
|86' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Монако (Монако)