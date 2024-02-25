Матиас Коккаро - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Коккаро
|Команда
|Монреаль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Коккаро
|Команда
|Монреаль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2024
|1' - 26'
|Монреаль
|2:1
|Цинциннати
|США. МЛС, 11 тур
|07.04.2024
|1' - 58'
|Сиэтл
|5:0
|Монреаль
|США. МЛС, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль
|7
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2024
|1' -26'
|Монреаль (Монреаль)
|2:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|07.04.2024
|1' -58'
|Сиэтл (Сиэтл)
|5:0
|Монреаль (Монреаль)
|31.03.2024
|1' -68'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:0
|Монреаль (Монреаль)
|16.03.2024
|1' -46'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|4:3
|Монреаль (Монреаль)
|8' 12' 16'
|11.03.2024
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:3
|Монреаль (Монреаль)
|75'
|03.03.2024
|1' -45'
|Даллас (Даллас)
|1:2
|Монреаль (Монреаль)
|20'
|25.02.2024
|1' -67'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Монреаль (Монреаль)