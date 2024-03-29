Майкл Огболе - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Огболе
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 2002 (21 год)
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Огболе
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2024
|70' - 90'
|Днепр
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|73' - 90'
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2024
|70' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Неман (Гродно)
|06.04.2024
|73' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)
|29.03.2024
|68' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:0
|Арсенал (Дзержинск)