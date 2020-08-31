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Дэвид Маршалл
Статистика
Дэвид Маршалл - статистика
Завершил карьеру
5 марта 1985 (41), Глазго
#1 | Вратарь
191 см | 82 кг
Шотландия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Хиберниан
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Астон Вилла
3 : 0
31.08.2023
Хиберниан
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Хиберниан
0 : 5
23.08.2023
Астон Вилла
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Люцерн
2 : 2
17.08.2023
Хиберниан
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
3 : 1
10.08.2023
Люцерн
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хиберниан
6 : 1
03.08.2023
Интер
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Интер
2 : 1
27.07.2023
Хиберниан
1' - 90'
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