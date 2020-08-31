Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Шотландия. Премьер-лига 2023/2024 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2009/2010