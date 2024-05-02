Виктор Радоевич - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Радоевич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Радоевич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|2:1
|ТСЦ Бачка Топола
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч