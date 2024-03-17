Алексей Гарост - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Гарост
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Слоним
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 2004 (20 лет)
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Гарост
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Слоним
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 2004 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|1' - 90'
|Неман
|1:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|74' - 90'
|Шахтер
|1:2
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|2:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|1:3
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|81' - 90'
|Шахтер
|0:4
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|28.04.2024
|74' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Дзержинск)
|2:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|06.04.2024
|81' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:4
|Динамо-Брест (Брест)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|Шахтер (Солигорск)
|17.03.2024
|90' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Витебск (Витебск)