Григорий Баранец - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Баранец
|Команда
|Нива
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Баранец
|Команда
|Нива
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -62'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|02.12.2010
|78' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|3:4
|Боруссия (Дортмунд)
|19.08.2010
|Был в запасе
|Галатасарай (Стамбул)
|2:2
|Карпаты (Львов)