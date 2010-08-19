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    Григорий Баранец - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Григорий
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Баранец
    Команда Нива
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 1986 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 1' -62' Карпаты (Львов) 1:1 ПСЖ (Париж)
    02.12.2010 78' -90' Боруссия (Дортмунд) 3:0 Карпаты (Львов)
    16.09.2010 Был в запасе Карпаты (Львов) 3:4 Боруссия (Дортмунд)
    19.08.2010 Был в запасе Галатасарай (Стамбул) 2:2 Карпаты (Львов)
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