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Кристиан Дорда
Трансферы
Кристиан Дорда - трансферы
Завершил карьеру
6 декабря 1988 (37)
#15 | Защитник
182 см | 74 кг
Германия | Польша
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.15 / 01.07.17
Вестерло
Ганза
Свободный агент
01.07.14 / 01.07.15
Утрехт
Вестерло
?
31.01.14 / 01.07.14
Хераклес
Утрехт
?
10.07.12 / 31.01.14
Гройтер Фюрт
Хераклес
Свободный агент
01.07.11 / 10.07.12
Боруссия М
Гройтер Фюрт
Свободный агент
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