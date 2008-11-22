Кристиан Дорда - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Дорда
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Дорда
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2009
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:4
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.03.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Гамбург (Гамбург)
|28.02.2009
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.02.2009
|1' -24'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|23'
|14.02.2009
|1' -67'
|Вердер (Бремен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.02.2009
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|12.12.2008
|1' -67'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|06.12.2008
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Байер (Леверкузен)
|29.11.2008
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Энерги (Коттбус)
|22.11.2008
|45' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|67'
|15.11.2008
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:2
|Бавария (Мюнхен)