Илья Родионов - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Родионов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Илья
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Родионов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|1:2
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 31 тур
|29.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец
|0:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 30 тур
|24.04.2024
|1' - 90'
|Тюмень
|1:1
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 29 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|КАМАЗ
|1:0
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 28 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|0:0
|Акрон
|Россия. Первая лига, 27 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|3:0
|Кубань
|Россия. Первая лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|29.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|24.04.2024
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|20.04.2024
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.2024
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|07.04.2024
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Кубань (Краснодар)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|10.03.2024
|1' -46'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)