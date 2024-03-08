Илья Бугаев - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Бугаев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Илья
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Бугаев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|45'
|12.04.2024
|1' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|90'
|05.04.2024
|1' - 90'
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|28' 65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|6
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|45'
|12.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|90'
|05.04.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28' 65'
|29.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|10' 90'