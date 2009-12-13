Юрий Фурта - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Ярославович
|Фамилия
|Фурта
|Команда
|Десна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1988 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|71
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Ярославович
|Фамилия
|Фурта
|Команда
|Десна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1988 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|1
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Динамо (Киев)
|19.04.2010
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|28.03.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Днепр (Днепр)
|20.03.2010
|82' -90'
|1:3
|Карпаты (Львов)
|88'
|13.12.2009
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|1:0
|Карпаты (Львов)