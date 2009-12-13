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    Юрий Фурта - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Юрий
    Отчество Ярославович
    Фамилия Фурта
    Команда Десна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 1988 (34 года)
    Рост 172
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 1 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2010 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Динамо (Киев)
    19.04.2010 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Карпаты (Львов)
    28.03.2010 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Днепр (Днепр)
    20.03.2010 82' -90' 1:3 Карпаты (Львов)
    88'
    13.12.2009 Был в запасе Металлург (Донецк) 1:0 Карпаты (Львов)
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