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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 19 апреля 2010
Металлург
19.04.2010, понедельник, 20:00
Чемпионат Украины, 26 тур
0 : 1
Завершен
Карпаты
15'
И. Ощипко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
И. Цыгырлаш
Замена
А. Ткачук
️️️️
М. Кополовец
Замена
Т. Петривский
️️️️
С. Зенев
Вторая желтая
А. Федецкий
Замена
А. Гурули
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
В. Вернидуб
️️️️
В. Аржанов
20'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Ощипко
Красная карточка
Тейку
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
36
Максим Воробей
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Карпаты
32
Иван Пицан
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
35
Юрий Фурта
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
4-2-1-3
35
Коваль
39
Опанасенко
19
Невмывака
14
Полевой
4
Тейку
28
Тигорев
27
Степаненко
17
Аржанов
30
Каськов
99
Алози
22
Цыгырлаш
3-3-3-1
22
Тлумак
18
Кополовец
4
Тубич
4
Милошевич
44
Федецкий
7
Годвин
35
Ощипко
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Кожанов
20
Зенев
17
Аржанов
15
Вернидуб
15
Вернидуб
17
Аржанов
22
Цыгырлаш
42
Писоцкий
42
Писоцкий
22
Цыгырлаш
20
Зенев
15
Петривский
15
Петривский
20
Зенев
18
Кополовец
19
Ткачук
19
Ткачук
18
Кополовец
32
Голодюк
9
Гурули
9
Гурули
32
Голодюк
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
91
Евгений Задоя
ЦП
36
Максим Воробей
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
35
Юрий Фурта
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
32
Иван Пицан
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
91
Евгений Задоя
ЦП
36
Максим Воробей
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
35
Юрий Фурта
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
32
Иван Пицан
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Металлург - Карпаты
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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