Джо Киззи - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Киззи
|Команда
|Саттон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Киззи
|Команда
|Саттон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 90'
|Милтон Кинс Донс
|4:4
|Саттон Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 46 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Саттон Юнайтед
|2:2
|Кроули Таун
|Англия. Вторая лига, 45 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Хэрроджейт
|2:2
|Саттон Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 44 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Саттон Юнайтед
|1:3
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 43 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саттон Юнайтед
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:1
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|34'
|02.12.2023
|1' -90'
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|3:0
|Хоршем (Хоршем)
|60'
|04.11.2023
|1' -90'
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|2:1
|Файлд (Уэсхэм)