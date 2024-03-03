Денис Пушкарев - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Пушкарев
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рыбинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|165
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Пушкарев
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рыбинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|165
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2
|0:0
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
|24.04.2024
|79' - 90'
|Металлург Л
|2:2
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
|20.04.2024
|90' - 90'
|Муром
|3:2
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Челябинск
|0:0
|Велес
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
|07.04.2024
|1' - 70'
|Уфа
|2:0
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|24.04.2024
|79' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Челябинск (Челябинск)
|20.04.2024
|90' -90'
|Муром (Муром)
|3:2
|Челябинск (Челябинск)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|0:0
|Велес (Москва)
|07.04.2024
|1' -70'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|3:1
|Челябинск (Челябинск)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Челябинск (Челябинск)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.03.2024
|82' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:1
|Родина-2 (Москва)