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    Лоренцо Дель Прете - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Лоренцо
    Фамилия Дель Прете
    Команда Ночерина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 1986 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиена 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -77' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Сиена (Сиена)
    24.05.2009 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:3 Ювентус (Турин)
    17.05.2009 Был в запасе Интер (Милан) 3:0 Сиена (Сиена)
    26.04.2009 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Сиена (Сиена)
    15.02.2009 1' -90' Сиена (Сиена) 1:1 Удинезе (Удине)
    11.01.2009 1' -86' Ювентус (Турин) 1:0 Сиена (Сиена)
    19.10.2008 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Сиена (Сиена)
    05.10.2008 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:0 Рома (Рим)
    14.09.2008 Был в запасе Сиена (Сиена) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    31.08.2008 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:0 Сиена (Сиена)
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