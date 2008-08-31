Лоренцо Дель Прете - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Дель Прете
|Команда
|Ночерина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1986 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Дель Прете
|Команда
|Ночерина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1986 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиена
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -77'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Сиена (Сиена)
|24.05.2009
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|17.05.2009
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:0
|Сиена (Сиена)
|26.04.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Сиена (Сиена)
|15.02.2009
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|11.01.2009
|1' -86'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Сиена (Сиена)
|19.10.2008
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Сиена (Сиена)
|05.10.2008
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Рома (Рим)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|31.08.2008
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Сиена (Сиена)