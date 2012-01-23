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    Хуссин Харджа - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Хуссин
    Фамилия Харджа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марокко 3 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2012 1' -41' Нигер 0:1 Марокко
    27.01.2012 1' -90' Габон 3:2 Марокко
    24' 90'
    23.01.2012 1' -90' Марокко 1:2 Тунис
    85'
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