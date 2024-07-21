Yihao Zhong - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Yihao Zhong
|Команда
|Хэнань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Yihao Zhong
|Команда
|Хэнань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 46'
|Хэнань
|0:2
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 23 тур
|10.08.2024
|1' - 62'
|Циндао Хайню
|0:2
|Хэнань
|Китай. Суперлига, 22 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Наньтун Чжиюнь
|1:1
|Хэнань
|Китай. Суперлига, 21 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Хэнань
|1:0
|Шаньдун Тайшань
|Китай. Суперлига, 20 тур
|21.07.2024
|79' - 90'
|Хэнань
|2:1
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч