Годберг Купер - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Годберг
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бергамо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1997 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Годберг
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бергамо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1997 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|8
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.06.2024
|1' -61'
|Атырау (Атырау)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|15.06.2024
|1' -69'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Кайрат (Алматы)
|01.06.2024
|84' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Кайсар (Кызылорда)
|19.05.2024
|1' -46'
|Шахтер (Караганда)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|33'
|12.05.2024
|1' -75'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|04.05.2024
|1' -63'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Жетысу (Талдыкорган)
|7'
|27.04.2024
|59' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Женис (Астана)
|21.04.2024
|90' -90'
|Астана (Астана)
|2:2
|Тобол (Костанай)
|31.03.2024
|1' -72'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|06.03.2024
|58' -90'
|Тобол (Костанай)
|4:2
|Елимай (Семей)
|72'
|02.03.2024
|66' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Туран (Туркестан)
|90'