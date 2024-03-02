Борис Смилянич - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Смилянич
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биело-Поле
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 1996 (28 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Смилянич
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биело-Поле
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 1996 (28 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|10
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|1' -46'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Елимай (Семей)
|30'
|19.05.2024
|73' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|12.05.2024
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:2
|Актобе (Актобе)
|04.05.2024
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Туран (Туркестан)
|27.04.2024
|1' -90'
|Атырау (Атырау)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|20.04.2024
|1' -81'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|06.04.2024
|1' -74'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Женис (Астана)
|71'
|31.03.2024
|1' -85'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|06.03.2024
|1' -73'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:3
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|61'
|02.03.2024
|1' -86'
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|50'