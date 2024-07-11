Shane Griffin - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Shane Griffin
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Shane Griffin
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|Был в запасе
|Слайго Роверс
|2:1
|Шелбурн
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|05.08.2024
|1' - 90'
|Шелбурн
|0:0
|Дерри Сити
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|84'
|01.08.2024
|1' - 46'
|Шелбурн
|0:0
|Цюрих
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|1' - 90'
|Цюрих
|3:0
|Шелбурн
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шелбурн
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -46'
|Шелбурн (Дублин)
|0:0
|Цюрих (Цюрих)
|25.07.2024
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Шелбурн (Дублин)
|18.07.2024
|86' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|1:1
|Шелбурн (Дублин)
|11.07.2024
|Был в запасе
|Шелбурн (Дублин)
|2:1
|Сент-Джозефс (Гибралтар)