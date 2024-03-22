Арбер Ходжа - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Арбер
|Фамилия
|Ходжа
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гейдельберг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Арбер
|Фамилия
|Ходжа
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гейдельберг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 46'
|Динамо
|3:0
|Шибеник
|Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
|11.08.2024
|1' - 63'
|Осиек
|1:2
|Динамо
|Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
|21'
|02.08.2024
|1' - 68'
|Динамо
|5:0
|Истра 1961
|Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
|13'