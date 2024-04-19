Дмитрий Киселев - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Киселев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 2005 (18 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Киселев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Оренбург (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|15
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|19.07.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|12.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.07.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.06.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|75'
|17.05.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10.05.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|63'
|03.05.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|25'
|08.03.2024
|64' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|81'