Иван Алферов - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Алферов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Екатеринбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2005 (19 лет)
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Алферов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Екатеринбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|13
|3
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|42'
|12.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.07.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|54'
|21.06.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90' 69'
|17.05.2024
|1' -75'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10.05.2024
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|63'
|26.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|57'
|05.04.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -89'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|54' 56'