Иван Бастюк - статистика
#65 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Бастюк
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Иван
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Бастюк
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 51'
|Оренбург (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|9
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -51'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|19.07.2024
|1' -46'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|8'
|12.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.07.2024
|57' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|21.06.2024
|71' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|60' -76'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|90'
|08.03.2024
|1' -63'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|21'